Black Sabbath Legend, all’auditorium il concerto dell’anno

Il ricavato dell’ evento che si terrà il prossimo 1 dicembre sarà destinato all’acquisto di un defibrillatore per il gruppo scout di Isernia

ISERNIA. L’ evento dell’anno, così ha voluto chiamarlo Alex un componente della band, il tutto-fare, la passione per la musica unisce questo fantastico gruppo per celebrare il 50esimo dalla costituzione dell’originale britannico rock “Black Sabbath”.

Insieme quattro giovani ragazzi ed il loro “capitano” danno vita, a questo evento rock spettacolare, una scelta solidale perché il concerto avrà una finalità benefica prefiggendosi di acquistare defibrillatori per i ragazzi scout.

Giovani insieme per altri giovani, l’unione fa la forza e cerca nella musica lo strumento che aiuta e comunica unione e vita. I dettagli dell’iniziativa sono stati illustrati stamane in Municipio alla presenza dell’assessore comunale alla Cultura, Eugenio Kniahynicki.

Lo spettacolo è rivolto a tutti, giovani e meno giovani appassionati di musica “massiccia” come viene definita da Roberto, il più adulto della band, precisando che non è una “cover”, ma una band che dà vita ad un unico evento chiamato per l’occasione Black Sabbath Legend .

Il concerto avrà luogo all’auditorium di Isernia il 1 dicembre alle 20,30. I biglietti soni in vendita a Isernia presso la libreria della Corte e On the road, a Campobasso presso il Bar Grisbi, Parco dei Pini.