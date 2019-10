Black out in via IV novembre, attività costrette a chiudere

Il guasto non sarà riparato prima delle 22,00 di questa sera

Dalle 19:50 di oggi, martedì 15 ottobre in via IV novembre a Campobasso, tutte le abitazioni e le attività commerciali che vi operano, si sono ritrovate improvvisamente al buio. In un orario in cui molti rientrano a casa per la cena o effettuano gli ultimi acquisti, si sono imbattuti in una sorpresa alquanto sgradevole con i negozianti che sono stati costretti ad incrociare le braccia e a chiudere anzitempo le saracinesche. Diverse, infatti, sono state le segnalazioni che sono giunte alla nostra redazione. Intanto, l’Enel ha riscontrato un disservizio alla centrale che sta tenendo ancora al buio la zona e sta lavorando per far tornare la situazione alla normalità. I lavori dovrebbero cominciare dopo le 22.