Black out elettrico in via Zurlo e via Veneto: protestano commercianti e residenti

Un inconveniente ha lasciato senza elettricità questa mattina (19 novembre) l’intera zona compresa fra via Zurlo e via Veneto a Campobasso. Presumibilmente perché, durante i lavori per l’installazione dei cavi per la fibra internet. I residenti, soprattutto commercianti, ma ricordiamo che in zona ci sono anche uffici pubblici

(Inps) e una scuola (il Pilla) segnalano il disservizio e invitano il sindaco di Campobasso a recarsi in zona per rendersi conto della questione. Ecco la segnalazione:

«Da questa mattina, via Veneto e via Zurlo, sono ufficialmente MORTE!

Ne danno il triste annuncio tutti i commercianti dopo che alle 8.45, a causa dei lavori per la fibra, veniva tranciato un cavo dell’Enel che provocava l’arresto immediato di tutte le funzioni vitali. Ci dispiace avvisare la clientela che non siamo operativi e non sappiamo darvi l’orario della riapertura visto che nessuno al momento è in grado di darci info certe in merito al ripristino del danno! Invito a titolo personale il Sindaco Roberto Gravina a recarsi sul posto per prendere coscienza della situazione e sollecitare l’accelerazione dei lavori per consentire alle attività di riprendere la loro funzionalità!».