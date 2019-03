Black Hole, si chiude l’inchiesta che fece “tremare il Molise”

REDAZIONE TERMOLI

Centosedici indagati iniziali, un maxi processo aperto a Larino e spostato a Bari per competenza territoriale, lo stralcio di più di 100 posizioni, il rinvio a giudizio di 9 persone deciso dal giudice per le udienze preliminari pugliese e oggi il capitolo finale con il presidente della Prima Sezione Penale del tribunale di Bari, Ambrogio Marrone, che ha dichiarato il «non doversi procedere perché i reati loro rispettivamente ascritti sono estinti per intervenuta prescrizione». Si chiude così, con «una voragine nell’acqua», come commentato dall’avvocato Antonio De Michele, l’ultimo capitolo dell’inchiesta Black Hole che tra il 2006 e il 2007 fece tremare il mondo della sanità, della politica e delle forze dell’ordine molisane. Una maxi inchiesta avviata dai carabinieri di Termoli che portò ad arresti eccellenti e a un vortice, anche mediatico, e che adesso si è conclusa definitivamente con una sentenza, di fatto, neutra. Già all’epoca del rinvio a giudizio, nel 2017, proprio l’avvocato De Michele definì il processo come “nato morto” proprio per il rischio della prescrizione che incombeva sull’unico capo di imputazione rimasto in piedi: quello del peculato. Sotto la lente era andato a finire l’episodio dell’ecografo che secondo l’accusa era stato “spostato” dal San Timoteo ad uno studio privato e i presunti comportamenti messi in atto nei confronti di alcuni dipendenti. Tra gli episodi anche quello dell’autorizzazione per la messa in funzione di un impianto anticimici presso il Comune di Termoli. Secondo l’accusa alcuni imputati avrebbero voluto bonificare i luoghi allo scopo di prevenire la possibilità per i carabinieri di inserire captatori informatici proprio negli uffici del Municipio per sentire conversazioni compromettenti. Una prescrizione, quella arrivata al termine dell’udienza che si è tenuta ieri, che è stata dichiarata senza che, nel frattempo, fosse iniziata l’istruttoria dibattimentale. Di fatto dopo il rinvio a giudizio dei nove da parte del Gup di Bari, il processo non è mai iniziato e nel frattempo «è maturata la prescrizione». Per i difensori degli imputati, oltre all’avvocato Antonio De Michele anche i legali Greco e Porfido, non c’è stato alcun accertamento della leicità o responsabilità. Una sentenza, quindi, «neutra». «E’ l’ennesimo buco, anzi piuttosto una voragine nell’acqua figlia di un momento particolare della giustizia larinese», il commento a caldo dell’avvocato De Michele.