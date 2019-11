Black Friday, tre giorni di parcheggi gratis a Termoli

Free parking in tutta la citta nei giorni del 28, 29 e 30 novembre

REDAZIONE TERMOLI

Una idea originale quella messa in campo dall’amministrazione comunale di Termoli e presentata questa mattina, lunedì 25novemvre, in conferenza stampa in sala consiliare. A fare gli onori di casa gli assessori Mottola e Barile che hanno spiegto nel dettaglio di cosa si trattasse. “Abbiamo creato una rete solida con gli esercizi commerciali e abbiamo voluto dare loro un buon esempio di collaborazione proprio in questa settimana di spese folli”. Ebbene il 28, 29 e 30 novembre non verrà effettuata la riscossione dei parcheggi delle strisce blu in tutta la città proprio in concomitanza con il black Friday.

“Sì tratta di un ulteriore incentivo per invogliare i cittadini a scendere in centro. Per noi è un semplice segnale ma ricco di significato”. A parlare anche l’assessore Mottola. “Abbiamo coinvolto gli esercenti, i commercianti e le varie aziende per lavorare in sinergia. Per la a prima volta si sono sentiti partecipi e presi in considerazione da una amministrazione comunale e questi sono i risultati”.