Grave incidente stradale a Isernia. Un ferito il bilancio dello scontro avvenuto intorno alle otto a Isernia, sulla Statale 17, nei pressi del bivio dell’Acqua Sulfurea. A scontrarsi un pullman di linea con persone a bordo e un’auto. Ad avere la peggio il conducente di quest’ultima, trasferito in ospedale dai sanitari del 118. Su cause e dinamica indagano i carabinieri. Sul posto anche la polizia per regolamentare il traffico.

