Bit, Salvini: “Molise è un esempio per tutte le regioni. Non vedo l’ora di tornare a Termoli”

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Matteo Salvini nello stand del Molise alla bit: “Il Molise è un esempio per tutte le regioni, sono d’accordo con l’impostazione dello stand del Molise e l’amore per le proprie radici e le tradizioni sono importanti. Il Molise è una regione che va valorizzata come Ministro ai trasporti sto lavorando anche per rendere accessibile la viabilità e non vedo l’ora di tornare a Termoli”.

Le immagini Indietro 1 di 7 Avanti