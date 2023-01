Bit Milano, presente anche il Comune di Venafro. L’assessore Tomassone: “Continuare la crescita turistica”

Il Molise torna alla Borsa Internazionale del Turismo e Venafro sarà ancora presente. “In questa importante occasione di promozione turistica – ha scritto l’assessore al Turismo, Angelamaria Tomassone – che si terrà a Milano dal 12 al 14 febbraio 2023, lo stand molisano promuoverà il nostro territorio pure con offerte turistiche da proporre anche tramite un’agenda di appuntamenti con buyer italiani e internazionali”.

Nelle scorse edizioni “il Comune di Venafro ha ben figurato e ha rafforzato la conoscenza della Città. Anche quest’anno, dunque, è importante partecipare per continuare l’importante percorso di crescita in chiave turistica. Da assessore al Turismo sono a invitare gli operatori turistici e le associazioni di Venafro ad aderire facendo pervenire proposte di pacchetti turistici all’indirizzo e-mail aastfiera@gmail.com. Il messaggio principale nello stand del Molise sarà il turismo lento e l’adesione non comporta alcun costo per l’operatore. Allo stesso tempo esprimo – ha concluso Tomassone – apprezzamento nei confronti della Regione Molise che ancora una volta consente alla nostra terra di essere protagonista in un contesto così prestigioso”.