Bit di Milano, Cotugno entusiasta: «Bilancio estremamente positivo»

L’assessore: «A breve il bando triennale da 3 milioni di euro “Turismo e Cultura”

Entusiasta della presenza del Molise alla Bit di Milano, l’assessore Cotugno ha tracciato un bilancio dell’esperienza milanese, con un sguardo al futuro. «Il bilancio è estremamente positivo, abbiamo promosso la nostra regione in grande stile e abbiamo ricevuto numerosi attestati. Soprattutto c’è stata tanta curiosità per una regione piccola ma unica. C’è uno spazio di Pil del settore da recuperare e noi lo vogliamo fare. Oltre a dare una visione con il piano strategico, abbiamo messo anche risorse. Uscirà a breve il bando da 3 milioni di euro “Turismo e Cultura” che sarà biennale per tutti gli eventi e le offerte turistiche.

L’INTERVISTA