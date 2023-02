Bit, anche uno spazio per gli Alberghi diffusi nello stand del Molise

Quest’anno alla Borsa Internazionale del Turismo, che si terrà a Milano presso il polo fieristico Allianz MiCo dal 12 al 14 febbraio, sarà possibile incontrare anche gli Alberghi Diffusi. Un ritorno per l’Associazione Nazionale Alberghi Diffusi, la cui ultima partecipazione risale al 2008.

L’ADI sarà presente con uno spazio dedicato per accogliere operatori turistici, buyer, giornalisti, enti turistici ed enti localipresso lo stand della Regione Molise (Pad. 3 A45 A51 C46 C52) grazie ad una collaborazione instaurata con l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli che dallo scorso anno ospita la sede nazionale dell’associazione.

Lunedì 13 febbraio 2023, alle ore 11.00 è in programma un incontro tra Alberghi Diffusi italiani ed esteri: saranno presenti gestori di AD italiani, di Svizzera, Albania e Giappone. Sarà l’occasione per conoscere meglio la realtà degli Alberghi Diffusi presenti, e comprendere meglio le loro peculiarità e specificità con le quali contribuiscono in modo tangibile alla valorizzazione dei borghi, al loro sviluppo economico e alla promozione di un turismo attento e sostenibile.

In occasione della presenza alla BIT saranno consegnati gli attestati ufficiali di “Albergo Diffuso” agli operatori presenti, e sarà distribuito il “Manifesto 2023 degli Alberghi Diffusi ”, con cui si illustra come ogni Albergo Diffuso, con la propria personalità e carattere, rappresenti un’esperienza unica, un viaggio nel viaggio, il racconto del borgo di chi lo abita, e di chi lo ama.

Sarà dunque un’importante occasione anche di formazione e dicondivisione delle “best practice” italiane ed estere.

Oltre alla promozione dell’Albergo Diffuso, modello di ospitalità made in Italy, oggi presente in tre continenti (Europa, Asia e Africa), dalle postazioni multimediali presenti allo stand sarà possibile visionare anche il pacchetto turistico “Albergo Diffuso Molise” (visionabile anche on line sul sito della BIT) quale strumento di promozione e valorizzazione delle tante risorse turistiche disponibili in regione attraverso il soggiorno presso le tre strutture associate: Residenza Sveva e Locanda Alfieri di Termoli e La Piana dei Mulini di Colle d’Anchise.