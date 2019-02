Bit 2019: successo e curiosita’ per lo stand green dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Termoli Indietro 1 di 12 Avanti

REDAZIONE TERMOLI

Un impatto coinvolgente, un ambiente che ti fa sentire a tuo agio. Come a casa tua. Immerso nel verde come nelle migliori delle rappresentazioni. Capace di farti sentire i suoi sapori e di farti immaginare quanto, di volta in volta, viene raccontato. Lo stand dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli ha già fatto il pienone di presenze nel primo giorno di apertura dell’edizione 2019 della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Tanti selfie da parte dei più giovani, tante passeggiate sul “green” da parte dei più grandi. Con la sosta imperdibile sotto la sfera di legno che sovrasta tutta l’area destinata alla promozione del Molise dove tanti operatori hanno deciso di esserci anche quest’anno per promuovere territorio e strutture in uno degli appuntamenti più importanti del settore turistico. Una pausa nello stand che ti fa riflettere, che ti fa immaginare i paesaggi e la natura incontaminata della nostra regione raccontata dalle parole del narratore Aldo Gioia che “rapisce” l’attenzione di chi il Molise lo vuol conoscere da vicino. E poi alzando lo sguardo all’insù, le quattro vele al femminile che fortificano una serie di messaggi che rimangono scolpiti: la bellezza, la terra, la spiritualità e il mare. Uno spazio multisensoriale con piante e mele evergreen. Lo stand è stato ripreso dalle telecamere delle principali emittenti televisive italiane che concederanno il giusto spazio all’offerta molisana. Ma a parlare del Molise ci saranno anche le radio e i tanti blogger di passaggio colpiti da un messaggio senza confini inserito in un giardino sferico.

“Lo stand parla del Molise come natura, arte, presenza femminile, come green– ha commentato il commissario Aast Remo Di Giandomenico -. Con un concetto di base molto semplice. La natura deve servirsi della tencologia, la tecnologia non deve servire la natura. Dopo due stand tecnlogici degli anni passati, quest’anno lanciamo il discorso del verde, del paesaggio, del territorio e dei suoi prodotti. Dalle mele, all’olio. Il discorso di una realtà che puo’ essere venduta nel migliore dei modi dagli operatori. Possiamo promuovere il territorio, ma abbiamo bisogno degli operatori che vendono il prodotto. In questo modo risuciremo ad avere turisti che sceglieranno il Molise”.Una giornata intensa la “prima” della Bit, un nuovo debutto per l’Aast e il Molise.

“Un viaggio attraverso il Molise le sue bellezze. – ha raccontato il narratore Aldo Gioia a coloro che si sono messi in fila per trascorrere qualche minuto seduti nel giardino green-. Il Molise è terra, è pietra scolpita come il fuoco. Lì nascono colline dolcemente accarezzate dal vento di montagna. E’ una terra di contrasti la nostra, ma di grande bellezza. Dove vivi sicuro come in un grembo di una madre. Una madre giovane, ultima nata di venti sorelle. Che devi ancora conoscere, che sa accoglierti e deliziarti. E perché no. Anche sorprenderti. Se vieni in terra di Molise, l’amerai. Come l’amo io”.