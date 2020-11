“Bisogna invitare le donne a denunciare le violenze subite”, l’appello di Ciciola

Cade domani la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

Un momento per fermarsi e riflettere su quanto quotidianamente avviene. Nel corso degli anni si sono moltiplicate le denunce e in questa occasione enti e governi sono invitati a sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso diverse iniziative.

“E’ una problematica molto sentita che si trascina da troppo tempo – ha affermato l’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola – oltre che cercare di eliminarla, bisogna invitare sempre più donne a denunciare senza paura qualsiasi tipo di sopruso nei loro confronti. Molti di questi episodi sfociano purtroppo in femminicidio, episodi di inaudita violenza consumati ai danni di donne che, purtroppo, non riescono neanche a difendersi. Come amministrazione comunale chiediamo di tenere alta la sensibilizzazione e di denunciare ogni minimo episodio di violenza nei confronti delle donne. Ancora una volta rinnoviamo la solidarietà nei confronti di chi ha sofferto per questo tipo di reati”.