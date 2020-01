Biometano, Mamme per la salute contro il silenzio dell’Arpa Molise

VENAFRO. Le mamme per la salute di Venafro sul piede di guerra contro l’Agenzia regionale per l’ambiente. In un loro comunicato si scagliano contro l’Arpa affermando: «Il tempo è scaduto, come si è pronunciata l’Arpa Molise in merito all’assoggettabilità a via per l’impianto di biometano al Consorzio Industriale di Pozzilli? È chiaro l’art. 9 della legge regionale n.21 del 24 marzo 2000 dove si legge: “4. L’autorità competente sulla base degli elementi di valutazione indicati nell’allegato D e tenendo conto delle eventuali osservazioni ricevute, si pronuncia entro i sessanta giorni successivi al deposito dell’istanza adottando una delle seguenti decisioni: a) assoggettamento dell’opera alla Valutazione di Impatto Ambientale secondo la procedura indicata nel precedente art.7; b) esclusione dell’opera dalla procedura di VIA condizionatamente alla realizzazione delle eventuali prescrizioni contenute nella decisione.

Trascorso il suddetto termine di sessanta giorni, in caso di silenzio dell’autorità competente, il progetto si intende escluso dalla procedura di VIA. Per i progetti che hanno esperito la procedura di screening e, per i quali, l’autorità competente ha deciso l’assoggettamento a VIA completo, sarà previsto un avviò accellerato della fase di scoping di cui al successivo art. 10. Salvo particolari e motivate ragioni ambientali, superato il termine massimo di durata del procedimento di screening, l’ente procedente non può richiedere l’assoggettamento alla Via. Sul sito della Regione Molise tra i procedimenti conclusi nel 2019 non vi è traccia dell’impianto di biometano. Quale è stata la decisione presa ma ancora non consultabile sul sito web?

In merito alla tempistica da rispettare in fase di screening si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la sentenza n.3081 del 11 luglio 2016 sempre riguardante la nostra regione. Nessun dubbio in merito; riproponiamo la domanda: quale è la decisione presa dall’arpa molise in merito all’assoggettibilita’ a via per l’impianto di biometano?».