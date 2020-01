Biodistretto dei Laghi frentani, progetto pilota per un’agricoltura di qualità

Ora è in seconda commissione: finalità della legge la promozione di prodotti di eccellenza garantendo processi produttivi sostenibili

A breve, anche in Molise, sarà possibile costituire dei Distretti Biologici fra territori omogenei al fine di promuovere e valorizzare le eccellenze dell’agroalimentare molisano in una visione eco-sostenibile del nostro territorio.

Ruolo guida nella promozione del biologico ha assunto in questi anni il BioDistretto dei Laghi Frentani, primo biodistretto molisano, istituito nel 2017 grazie ad una lungimirante intuizione dell’allora sindaco di Larino tesa ad un rilancio nell’area frentana del Molise di una agricoltura reddituale e di qualità.

È di questi giorni l’audizione in seconda commissione regionale dei sindaci dei comuni di Casacalenda, Montorio nei Frentani e Larino, quali rappresentanti del BioDistretto dei Laghi Frentani, per dare pareri e suggerimenti “puntando ad un confronto – a detta dei rappresentanti del BioDistretto – aperto e collaborativo” con la Regione al fine di procedere alla stesura di un testo di legge che valuti tutte le specificità dei territori molisani “con apposite scelte normative e programmatiche” per rafforzare una proposta di legge che mira a disciplinare la materia dei Distretti del Cibo fra i quali vanno annoverati anche i Distretti Biologici.

Finalità della legge regionale sono, infatti, la promozione in Molise di cibo di elevata qualità salutistica con metodi che tutelano la biodiversità, salvaguardando il territorio e garantendo processi produttivi sostenibili.

Insomma sui Bio Distretti la Regione Molise fa un investimento per il suo futuro demandando loro il compito di spingere verso un’economia biologica che valorizzi i prodotti agroalimentari, la denominazione d’origine, i territori di produzione e allo stesso tempo la tutela del territorio e dello sviluppo rurale.

VKN