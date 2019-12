Binge drinking rischia di essere fatale per un 16enne che collassa per il troppo alcol

Polizia e Carabinieri stanno per risalire a chi ha somministrato bevande alcoliche al minorenne: si prevedono guai seri

Sballarsi fino a non capire più niente, trasformare un momento di allegria e festa in un ricovero in ospedale. Fino a mettere a repentaglio la vita stessa. Stavolta la droga non c’entra (pur rimanendo la bestia nera che annebbia la mente degli uomini e dei giovani).

Così come giovanissimo (minorenne) è il protagonista di una sbronza che lo ha portato dritto dritto al Pronto Soccorso nel bel mezzo di una festa in un locale pubblico a Campobasso. Per fortuna le cure dei sanitari sono riuscite a scongiurare il peggio ma resta l’amarezza della constatazione che a farne le spese sia un adolescente (16 anni). L’ennesimo. La violazione al divieto di somministrare alcolici a minori comporta sanzioni pesantissime a carico di quanti (fra gestori e titolari di locali) se ne macchiano.

E sarà anche così per questo ultimo episodio per il quale Carabinieri e Polizia stanno indagando per riuscire a risalire chi abbia dato da bene alcolici al ragazzo che poi ha collassato. L’alcol ha effetto tossici su organi e apparati, in particolare negli adolescenti: l’organismo dei giovani adolescenti, infatti, non ha ancora prodotto gli enzimi che permettono di metabolizzare e “digerire” l’alcol e che si producono intorno ai 18 anni. Ecco perchè è necessario ribadire che gli under-18 non possono assolutamente consumare alcol, dal momento che vanno incontro ad effetto tossici maggiori rispetto agli adulti. Essi si manifestano innanzitutto sull’organo bersaglio che è il fegato ma, il danno è per tutti gli organi, per l’apparato neurologico ed anche, per le donne, per l’apparato riproduttivo. Ogni anno, secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sono attribuibili, direttamente o indirettamente al consumo di alcol, il 10% di tutte le malattie, il 10% di tutti i tumori, il 63% delle cirrosi epatiche, il 41% degli omicidi, il 45% di tutti gli incidenti, il 9% delle invalidità e delle malattie croniche. I giovani sono i più vulnerabili agli effetti sia fisici che mentali dell’ alcol e pertanto sono più esposti ai suoi rischi. I ragazzi tra gli 11 e i 15 anni sono orientati in numero sempre più crescente verso il modello che in America è chiamato Binge Drinking, cioè un abuso di alcol concentrato in singole occasioni. In particolare, gli episodi sono circoscritti al fine settimana: i ragazzi bevono in modo occasionale, alle feste, all’aperitivo o in discoteca, e raramente da soli.