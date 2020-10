E’ stata già effettuata in attesa della riapertura del plesso scolastico che dovrebbe avvenire nella giornata di domani, martedì 13 ottobre, la sanificazione dell’autobus che tutti i giorni porta i bambini a scuola a Montenero. Un passaggio necessario a seguito della positività di uno dei bambini della scuola. Il piccolo è stato già sottoposto a tampone e attualmente si stanno effettuando i tracciamenti di tutti i contatti in attesa che anche il resto dei suoi compagni di classe venga sottoposto a tampone. Nel frattempo l’amministrazione comunale di Montenero ha provveduto all’immediata richiesta, già eseguita, di sanificazione del pulmino e anche di sanificazione della scuola che in via precauzionale è stata chiusa per la giornata di oggi, lunedì 12 ottobre. Il sindaco Simona Contucci ha anche ringraziato la ditta Tessitore per l’immediatezza dell’intervento.

Bimbo positivo a Montenero, sanificato il bus in attesa della riapertura della scuola