Bimbo morto in A14, disposta l’autopsia. Gravi le condizioni del padre

Obiettivo: chiarire le cause della morte del bambino e se questo fosse seduto sul seggiolino al momento del tamponamento

E’ stata disposta l’autopsia sul corpo del bimbo di 3 anni che è morto a seguito di un terribile incidente stradale che si è verificato sull’A14 nel tratto compreso tra Termoli e Poggio Imperiale. Il bimbo era nato proprio a Termoli ma viveva con la sua famiglia a Lesina. Con il Molise manteneva rapporti per via di alcuni familiari che attualmene sono residenti tra San Martino in Pensilis e Termoli. E’ stato il pubblico ministero della Procura di Foggia a disporre l’esame autoptico che verrà svolto all’obitorio dell’ospedale di San Severo. Obiettivo dell’autopsia è quello di capire quali sono state le cause del decesso del bambino e se al momento del tamponamento era seduto sul seggiolino oppure no. Il bimbo è morto a causa delle gravi ferite riportate a seguito dell’incidente. I medici del 118 hanno fatto di tutto per salvare la vita del piccolo sottoponendolo anche ad alcune manovre per strada ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sono gravi anche le condizioni del padre del bambino che attualmente si trova ricoverato all’ospedale di San Giovanni Rotondo dove è stato trasportato in eliambulanza. A Termoli, invece, è ricoverata un’altra persona rimasta ferita a seguito dell’incidente. Le sue condizioni, però, non sono gravi.