Bimbo morto all’asilo, si indaga per omicidio colposo

REDAZIONE

La tragica fatalità resta ancora l’ipotesi più probabile, ma la procura vuole vederci chiaro ed ha aperto un fascicolo, contro ignoti, per omicidio colposo. Una tragedia inspiegabile la morte del bimbo di soli dieci mesi avvenuta martedì presso l’asilo nido “Pastrocchi e Scarabocchi” di Roma. Una notizia che ha creato sconcerto a Isernia, città del padre del neonato, un ingegnere 39enne molto conosciuto e benvoluto in città, dove ancora risiedono tutti i suoi parenti. Nulla faceva presagire quanto accaduto. Secondo quanto affermato dalla maestra, ascoltata dagli inquirenti, avvicinatasi alla culla dove il bambino stava dormendo ha notato che il piccolo era cianotico. Dal Corriere.it si evincono nuovi particolari sull’accaduta. A notare le condizioni del piccolo e a chiamare i soccorsi una maestra 25enne. I sanitari, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. In un primo momento si è pensato che il neonato fosse morto per soffocamento, ma all’intervento della cavità orale non sarebbe stato trovato nessun corpo estraneo. Secondo quanto riportato dal Corriere.it, il bambino aveva mangiato un’ora prima un omogeneizzato e poi aveva giocato con le educatrice prima di riposare. Si potrebbe trattare della rara “morte in culla”, patologia che colpisce improvvisamente i neonati. La madre avrebbe dichiarato che il piccolo non aveva mai manifestato “segnali” che lasciassero supporre quanto avvenuto martedì mattina. I dubbi saranno sciolti dall’autopsia, già disposta e che dovrebbe essere effettuata nelle prossime ore. I genitori, intanto, non hanno presentato nessuna denuncia. Ma la Procura deve accertare che sia stato fatto tutto il possibile per evitare la morte del piccolo e che siano state rispettate tutte le norme in materia di sicurezza, compresa l’attivazione degli allarmi anti-respiro.