Bimbo morto al nido, l’autopsia: «Ucciso da un’aritmia cardiaca»

REDAZIONE

ISERNIA

Sarebbe stata un’aritmia cardiaca a stroncare la vita del piccolo di soli 10 mesi, figlio di un professionista isernino. Il neonato martedì scorso si trovava in un asilo della Capitale, città dove i genitori lavorano, quando è stato trovato privo di vita all’interno del lettino. Stamattina – secondo quanto riportato dal Corriere della Sera – sono arrivati i primi risultati dell’esame autoptico effettuato per accertare le cause del decesso. Le indagini si sono concentrate soprattutto sulla individuazione di una patologia di cui i genitori non erano a conoscenza. Gli esiti degli esami escluderebbero qualsiasi responsabilità penale. Il bambino sarebbe morto per un problema al piccolo cuoricino. Se ne saprà di più dopo la consegna degli esami istologici. Intanto continuano le indagini da parte degli inquirenti che vogliono accertare che non ci sia nessuna responsabilità colposa per quanto accaduto. L’ambulanza ha raggiunto l’asilo in circa sei minuti. Nonostante il repentino intervento dei sanitari era ormai troppo tardi.