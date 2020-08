Bimbo in arresto cardiaco sulla spiaggia libera

Attimi di paura a Campomarino dove un bimbo di 4 anni nel primo tempo pomeriggio di oggi sarebbe andato in arresto cardiaco. Poche le informazioni che trapelano. Il bimbo pare fosse in acqua con i genitori all’altezza della spiaggia libera tra il lido Lucio e il porto turistico Marina di Santa Cristina quando all’improvviso si sarebbe sentito male perdendo conoscenza. Immediatamente è stato soccorso e sul posto è arrivato il 118 Molise che l’ha trasferito in pronto soccorso all’ospedale di Termoli. Probabile il trasferimento all’ospedale Bambin Gesù di Roma.