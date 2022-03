Bimbi felici con genitori felici, a Campobasso arriva “Baby In”

Inaugurato nella zona industriale il nuovo negozio dedicato all’infanzia che affianca i neo genitori fino ai primi anni di vita dei loro piccoli con servizi e prodotti di qualità, sostenibili e di design

Affiancare le neo mamme e i neo papà verso la genitorialità e poi nell’infanzia dei loro bambini in modo confortevole, informato e con meno stress. È la mission di “Baby In”, il nuovo negozio dedicato ai piccoli che ha aperto a Campobasso, in contrada Colle delle Api, nella zona industriale. All’interno del punto vendita, curato e rifinito in tutti i dettagli, si può trovare una vasta gamma di prodotti griffati dai brand italiani e internazionali più rinomati per la crescita del bambino, di qualità, sostenibili e di design, nonché la sezione degli alimenti ed anche una rosa di servizi che risponde alle esigenze attuali delle mamme e dei papà. A loro disposizione c’è infatti un team di esperti dell’infanzia pronto a rispondere ad ogni dubbio in modo autorevole e immediato mediante l’attivazione di iniziative e canali di comunicazione veloci, per dare supporto informativo ai neo genitori nel minor tempo e nel modo più smart possibile.

Con il passare degli anni, infatti, le esigenze dei neo genitori cambiano, ma Baby In si impegna a coglierle di pari passo non perdendo mai di vista i trend sociali ascoltando e accogliendo le loro richieste. La convinzione è infatti che un bimbo è felice se i genitori sono felici. Quanti piccoli sognano il Robottino Emilio o il Polly Pocket? Da Baby In questo sogno, e tantissimi altri, saranno finalmente realtà.