Bimba scomparsa e ritrovata dopo una notte al gelo, indagata la madre

Un atto dovuto quello della Procura di Campobasso per andare avanti nelle indagini e fare piena luce su una vicenda in cui ci sono ancora alcune zone d’ombra

Che la Procura di viale Elena avesse aperto un’indagine sulla vicenda della piccola Nicole non è cosa nuova. Lo è la prima svolta dell’inchiesta, nonostante la decisione del magistrato sia un atto dovuto. La madre della bimba di 5 anni scomparsa sabato, a tarda serata, e ritrovata tra i rovi domenica mattina nelle campagne di Sant’Angelo Limosano è formalmente indagata per reati che vanno dall’omessa custodia all’abbandono di minore.

Questo perché a quanto pare la 24enne non era presente in camera con la figlia al momento dell’allontanamento, volontario, sembra proprio causato da un litigio (ciò che avviene in tutte le famiglie) tra Nicole e la mamma.

Ad ogni modo agli investigatori, Carabinieri e Polizia, devono ancora chiarire alcune zone d’ombra su quanto accaduto.