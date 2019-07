Bimba ritrovata nel Tevere, escluso si tratti di una delle due gemelline

Una neonata è stato ritrovata a faccia in giù nelle acque del Tevere e subito il pensiero è andato alle due gemelline gettate nel fiume dalla madre di Agnone. Un dramma terribile che torna a galla e inevitabilmente rappresenta una stretta al cuore anche per i molisani. E se fosse davvero una di loro? La notizia del ritrovamento della piccola, riportata dal Corsera, tuttavia smentisce ogni ipotesi al riguardo. In quanto, la morte della bimba risalirebbe a poco tempo prima del ritrovamento. Una eventualità che, quindi, esclude inequivocabilmente che possa trattarsi di Sara o di Benedetta. Era il 20 dicembre quando la notizia in breve tempo fece il giro dei media nazionali. Pina Orlando (trovata cadavere poche ore dopo nel Tevere) aveva fatto perdere le sue tracce insieme alle sue due piccole di 4 mesi. La donna, originaria di Agnone, ma residente a Roma da tempo aveva voluto portarle con sè in un ultimo tragico salto ponendo così fine alla sua vita insieme alle sue figlie. Le ricerche delle piccole sono andate avanti per giorni ma senza speranza.

FOTO CORSERA