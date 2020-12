Bimba resta chiusa in casa, salvata dai Vigili del Fuoco. Il grazie della mamma

Intervento immediato questa mattina, lunedì 28 dicembre, a Campobasso da parte dei Vigili del Fuoco che hanno soccorso una piccola bimba rimasta accidentalmente chiusa in casa. A loro, agli angeli custodi di tutti noi, è giunto il ringraziamento della mamma che ha scritto alla nostra redazione.

“Ringrazio i Vigili del Fuoco – ha scritto la signora Luisa – in quanto questa mattina, 28 dicembre, sono stati di aiuto a me, alla mia famiglia ed alla piccola Nicole Carla. Verso mezzogiorno, chiudendo la porta, la piccola Nicole è rimasta chiusa dentro. Abbiamo allertato subito i Vigili del Fuoco che, giunti sul posto, in maniera delicata ma veloce, hanno fatto in modo di sbloccare la porta e raggiungere la piccola. Un ringraziamento particolare alla squadra Vigili del Fuoco di Campobasso”.