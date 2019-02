Bimba picchiata, al vaglio l’ipotesi che possa aver subito violenze anche prima

Tuttavia, potrebbe esserci una svolta nelle indagini sul pestaggio della bimba. La versione rilasciata dal giovane non sembra, infatti, convincere gli inquirenti. Il sospetto – come riportato dal CorSera – è che la piccola sia stata picchiata altre volte in passato insieme alla gemellina e all’altra sorella più grande. A testimoniarlo – secondo quanto riportato dal quotidiano nazionale – i lividi e le ferite trovate sul corpicino della bimba che sarebbero antecedenti al giorno del pestaggio. Da qui sono seguiti ulteriori accertamenti da parte del commissario di Genzano che potrebbero confermare l’ipotesi di maltrattamenti anche nei confronti delle altre due figlie della compagna. Nessun provvedimento è stato preso, invece, nei confronti di Sara, madre della bimba.

accusato del pestaggio della figlia della compagna e disposto per lui la custodia cautelare in carcere. Il 25enne, detenuto a Velletri, vicino Roma, è accusato di maltrattamenti in famiglia e del tentato omicidio della piccola di 22 mesi ricoverata all’ospedale Bambin Gesù di Roma.

Adesso la bimba picchiata continua a essere ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Bambino Gesù di Roma, anche se le sue condizioni sarebbero in lento miglioramento. Lei, la sua gemellina che ha assistito impotente all’aggressione e l’altra figlia di Sara sono state tolte alla madre e momentaneamente affidate a una casa famiglia: sia la ragazza sia il suo compagno a quanto pare stavano attraversando un momento di difficoltà anche perché entrambi disoccupati.

Intanto la sorella di Federico Zeoli ha risposto così alle domande di una giornalista di Fanpage.it: «Mi dispiace per la bimba, ma per mio fratello no». La ragazza, incontrata a Genzano, il comune dei Castelli romani dove si è consumata la brutale aggressione, è sembrata impaurita davanti alle domande, ma non ha saputo dire se il fratello già in passato aveva mostrato atteggiamenti violenti.

Sara (mamma della piccola Alice) è stata ospite di Barbara D’Urso, come riporta Tgcom, per smentire una sua intervista rilasciata a “Il Messaggero” in cui avrebbe dichiarato di condannare il compagno per il terribile gesto ma di non volerlo lasciare. «Non sto affatto bene, al pensiero che la mia bambina sia lì dopo quello che lui le ha fatto, mentre i giornali scrivono su di me cose che io non ho mai detto.

La gente pensa sia io la cattiva, che lo amo e lo sto coprendo, ma non è vero: io lo odio e deve marcire là dentro, deve morire lentamente» ha dichiarato Sara. La donna che ha tre figli nati da una precedente relazione, racconta che viveva in casa col padre e da soli due mesi era andata a convivere con Zeoli. Il giorno della tragedia lei era andata a trovare il padre e, mentre era da lui, aveva ricevuto una telefonata dal compagno che l’avvisava che la bambina stava male, «mi ha detto di avere dato un bicchiere d’acqua alla bambina e che subito dopo le si sono rovesciati gli occhi, ha rigettato e ha persi i sensi. Sono le ultime parole che ci siamo scambiati», racconta la donna che dopo aver portato la bambina in ospedale ha scoperto quanto accaduto.