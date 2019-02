La madre della bimba di due anni massacrata a Genzano da Federico Zeoli, originario di Vinchiaturo, in un’intervista in esclusiva a “Pomeriggio 5” nella quale la 23enne ha raccontato la dinamica dei fatti secondo i quali il patrigno l’avrebbe picchiata fino a farla smettere di respirare. E contrariamente a quanto dichiarato in precedenza – dove annunciava di amarlo e di non volerlo abbandonare – alla D’Urso afferma: «Lo odio non lo voglio più vedere».