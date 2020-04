Bimba kosovara che vive a Campobasso scrive alla “Cara Italia”

In occasione della Santa Pasqua, la piccola Arta, kosovara di nascita e oggi anche italiana, ci racconta, attraverso la purezza dei suoi occhi di bimba, la grandezza della nostra comune Patria, ferita ma non sconfitta

Cara Italia,

Mi chiamo Arta e ho 10 anni. Vengo da un paese non molto lontano da te, si chiama Kosovo. Lì ho passato una parte della mia infanzia, ho visto e ho sentito tante cose. In effetti all’inizio tutto andava bene. Come tutti i miei coetanei anche io avevo un’infanzia “normale”, fino a quando mia madre si ammalò. Da quel giorno a casa mancava sempre più a causa dei controlli e delle visite mediche.

A settembre del 2017 ci trasferimmo in Italia. Cara Italia, la tua gente è meravigliosa. Ci accolsero a braccia aperte, ci aiutarono in tutto.

Una delle scuole che tu ha costruito per i tuoi figli fece spazio anche a me. Il primo giorno di scuola ero molto entusiasta. Mi piaceva moltissimo e anche i miei compagni erano bravi e amorevoli nei miei confronti, ma il mio cuore non riusciva a smettere di pensare ai miei compagni di classe del Kosovo. I tuoi figli cercavano in tutti i modi di coinvolgermi ma io non sapevo i loro giochi, non sapevo la loro lingua e quindi piangevo molto, a casa, a scuola e per la strada.

Cara Italia, tu hai creduto in me. Mi hai mandato a scuola, mi hai mandato gli amici con cui imparare la lingua, con cui giocare, con cui imparare ad amarti. Le mie maestre mi aspettano sempre con gioia e amore ormai ed è per questo che io ho deciso di studiare molto e ricompensare il tuo e il loro amore impegnandomi al massimo da riuscire a prendere 10 già dal primo anno.

Tu Italia hai guarito la mia mamma, mio fratello sta realizzando il suo sogno di giocare a calcio, e il mio papà finalmente ha la possibilità di lavorare per sostenere la sua famiglia. Insomma, tutto stava andando per il verso giusto fino ad oggi. Oggi tu ti trovi in un momento molto difficile. Quella scuola che amo tanto è chiusa, i tuoi bellissimi figli sono rinchiusi in casa, centinaia di persone stanno perdendo la vita per colpa di questa pandemia.

Cara Italia, tu hai contribuito alla mia rinascita. Ti do la mia parola che studierò tanto e che con le mie piccole forze ti aiuterò a ritornare come prima.

Cara Italia, ogni notte ed ogni mattina prego per te affinché tutto questo passi in fretta.

Lì dove c’è amore c’è anche Dio e noi qui abbiamo trovato tanto amore.

Che Dio ti accompagni sempre, Italia.

Buona Pasqua.

P.G.