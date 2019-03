Bimba col gesso salta la gita e costretta a casa, CittadinanzAttiva: «Discriminazione»

Vero è che la gita (non certo programmata da un giorno all’altro) è saltata. Non possiamo credere che nessuno all’interno della scuola si sia posto in una settimana il problema del certificato, e non ci sia stato il tempo per organizzarsi in maniera adeguata! Come si legge nel Regolamento d’istituto a proposito di visite guidate: ”La funzione di accompagnatore è svolta esclusivamente dagli insegnanti – Non è ammessa la partecipazione di genitori e di personale non docente tranne che per gli alunni con disabilità”. Perché non si è ritenuto di percorrere quest’ultima strada e non l’altra, visto che la madre si è anche proposta di accompagnarla?

Per l’altro aspetto invece sembra che paradossalmente la scuola sia meglio organizzata per l’accoglienza di disabilità più gravi, che vedono la presenza e l’affiancamento di figure professionali ad hoc che non casi come quello che si sta narrando che non controindicano, da un punto di vista medico la frequenza di una comunità scolastica.

Se il timore manifestato è quello della sicurezza, è necessario capire di quale sicurezza si parli, perché se ci si riferisce alla sicurezza di E., il primo dovere di un Dirigente scolastico è raccomandare la massima partecipazione a tutte le componenti (genitori, docenti e personale ATA) per evitare la violazione del diritto allo studio che deve essere, invece, garantito appieno in ogni circostanza, a lei come a tutti gli altri alunni che dovessero trovarsi in situazioni simili. Come si legge ancora nel Regolamento d’Istituto: ”la scuola deve porre in atto tutte le condizioni per assicurare la salubrità e la sicurezza degli ambienti che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con disabilità”.

Le misure di sicurezza (ingresso e uscita posticipati per evitare l’affollamento) – conclude la nota – sono state in parte adottate al momento della decisione di far rientrare E. a scuola ma con una settimana di ritardo, quasi come se la scuola fosse rimasta ancora più ingessata della sua sfortunata alunna».