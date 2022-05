Bilancio tormentato, le prossime elezioni insidiano la maggioranza

Voci incontrollate su legge elettorale e ampliamento consiglio regionale: nessuna modifica è possibile

Cominciata la maratona del bilancio in consiglio regionale, con le solite manfrine e manovre per lanciare messaggi a partiti e presidente. Il balletto che continua a fasi alterne è quello dei due rappresentanti di Orgoglio Molise, il vicepresidente della giunta, Vincenzo Cotugno, e il presidente di commissione e vicepresidente del consiglio, Gianluca Cefaratti. Chi trema di più, guardando a quello che fanno i due esponenti legati ad Aldo Patriciello, sono i numerosi membri di uffici e segreterie varie che orbitano attorno alle tre poltrone occupate dai due.

Se qualche carica venisse meno, verrebbero meno anche i posti di sottogoverno, per cui il balletto continua: un passo avanti e uno dietro. Infatti il Def ha avuto il voto di Cotugno, ma non quello di Cefaratti, assente al momento della votazione. Che ci sia una forte tensione tra Toma e Patriciello è cosa oramai risaputa e Cefaratti lo dimostra tutti i giorni, Cotugno, invece, va a corrente alternata: assente alla riunione preliminare, poi però va in aula e vota.

Insomma, i soliti ”riti” della politica molisana, come quello della ipotizzata nuova modifica della legge elettorale, già modificata in corsa per ”far fuori” Scarabeo & Company. Questa volta la voce che gira è quella di una possibile soglia minima del 5% per le liste e quella di una ”interdizione” alla candidatura per chi ricopra cariche che abbiano a che fare con finanziamenti alle imprese. Il veto riguarderebbe i vertici di Finmolise e Sviluppo Italia Molise.

Chiaramente tutte voci fuori controllo, perchè appare francamente difficile modificare due volte la legge elettorale in una sola legislatura. Sarebbe davvero troppo. E per ultima, l’altra voce che gira è quella di un possibile ampliamento a trenta dei consiglieri regionali. Anche qui solo facezie, perchè c’è una legge dello Stato che fissa a venti il numero massimo per il Molise. Ma è tempo di elezioni e di storielle da raccontare per convincere la gente a riempire le liste e, allora, come in guerra, serve la propaganda. (redis)