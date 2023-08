Bilancio, sì in I commissione al Rendiconto della Regione che approderà in Consiglio

Si è riunita oggi la Prima Commissione permanente presieduta dal consigliere, Roberto Di Pardo. Dopo l’esame seguito alla relazione del consigliere relatore, Stefania Passarelli, ha reso parere positivo (con 4 voti favorevoli e 2 contrari) al testo, così come emendato, del disegno di legge n. 2, di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 17 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2019) e Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2022, n. 27 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021)”. Presente alla seduta anche l’Assessore regionale al Bilancio, Gianluca Cefaratti. La proposta di legge passa ora all’esame conclusivo del Consiglio regionale.