Bilancio, riunita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari della Regione

Presieduta dal Presidente Salvatore Micone si è riunita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari che ha provveduto a discutere degli argomenti di maggiore urgenza da porre all’attenzione dell’Assemblea. Presente anche il Presidente della Regione Donato Toma. In accordo con i Capigruppo, il Presidente Micone ha deciso di convocare per lunedì 28 dicembre, con inizio alle ore 10:00, la prossima seduta dell’Assise dedicata alla trattazione di alcuni documenti contabili proposti dalla Giunta regionale. In particolare il Consiglio sarà chiamata a discutere e valutare i seguenti provvedimenti: proposta di legge regionale n. 129, di iniziativa della Giunta regionale, concernente “Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2019”; rendiconto consolidato della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2019; bilancio consolidato della Regione Molise per l’esercizio 2019”; proposta di legge regionale n. 140, d’iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Ratifica di seconda variazione di bilancio 2020-2022 approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell’art.109, comma 2 bis, del decreto legge del 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazioni, dalla legge n. 27/2020”; proposta di legge regionale n. 141, di iniziativa della Giunta regionale, concernente “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per il triennio 2021/2023”; proposta di legge n. 142, di iniziativa della Giunta regionale, concernente “Assestamento di bilancio di previsione 2020-2022 e modifiche a leggi regionali.