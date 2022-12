Bilancio regionale, la Corte non parifica e rimanda i rilievi alla Consulta: «Un fallimento»

Primiani (M5S): «Se non si cambia direzione, il destino per la nostra terra è segnato»

Per il quinto anno consecutivo la Regione Molise finirà in esercizio provvisorio

Ogni molisano, appena nasce, si ritrova sulle spalle 1700 euro di debito. È quanto si legge nel giudizio di Parificazione sul Rendiconto Generale dell’Esercizio 2021 della Corte dei Conti. Corte che per il secondo anno di fila non ha parificato il bilancio e per la prima volta ha rimandato tutti i rilievi alla Corte Costituzionale.

Inoltre, notizia di questa mattina, per il quinto anno consecutivo la Regione Molise finirà in esercizio provvisorio.

«I molisani, a causa della gestione scellerata di questo governo regionale, – ha scritto Angelo Primiani, consigliere reginale del Movimento 5 Stelle – sono i cittadini più indebitati d’Italia. Su ogni molisano grava infatti un passivo di quasi 1700 euro. Un dato 19 volte superiore a quello della Basilicata, 14 volte superiore a quello dell’Umbria. Insomma, il disavanzo pro-capite in Molise è il più alto di tutte le Regioni a statuto ordinario.

Lo rileva la Corte dei Conti nel giudizio di parifica sul rendiconto generale 2021 della Regione Molise. I magistrati contabili hanno ravvisato ancora una volta numerose irregolarità sulla gestione sanitaria, sui contratti stipulati dalla Regione, sui debiti fuori bilancio e tanto altro. Per questo, di fatto, hanno sospeso il giudizio sul Bilancio regionale dello scorso anno inviando tutti i rilievi alla Corte costituzionale.

Insomma, non lo dice il MoVimento 5 Stelle, ma lo ribadiscono i magistrati contabili: il centrodestra molisano ha fallito su tutta la linea e in questi anni non è stato in grado di offrire una briciola di soluzione ai cittadini. Al contrario, l’intera maggioranza non ha fatto altro che condannare il Molise ad un arretramento costante sotto tutti i punti di vista. Non è solo una questione contabile, ma tutto questo si traduce nell’inefficienza dei servizi.

Basta guardare lo stato delle infrastrutture regionali, le inefficienze sanitarie o quelle dei trasporti, gli sprechi e le opportunità mancate per il turismo, gli interventi attesi e mai arrivati per l’agricoltura, per l’ambiente.

I dati che emergono dall’ultimo giudizio di parifica confermano una cosa: questo centrodestra è dannoso per il Molise e se non si cambia direzione, il destino per la nostra terra è segnato.»