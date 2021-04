Bilancio regionale, Iorio: “Toma infierisce sulle tasche dei molisani e propone un nuovo mutuo di 40milioni”

Sappiamo tutti che il bilancio della Regione Molise non è stato vistato dai revisori dei conti. Motivo per cui ci si aspetterebbe, da chi ricopre la carica di assessore al Bilancio che coincide anche con la figura del presidente della Regione che è anche commercialista, di fare attenzione sulla possibilità di creare nuovi debiti per i molisani.

Invece il governo regionale presenta una proposta di legge e poi, per aggirare un ulteriore parere negativo dei revisori, presenta in aula un emendamento per contrarre un nuovo mutuo. Ossia altri debiti per i molisani per la cifra di 40milioni di euro. Una proposta che il collegio dei revisori avrebbe certamente bocciato, se lo avesse saputo, visto il parere negativo già espresso anche a causa di forti indebitamenti per la Regione Molise. Indebitamenti “per colpa dei miei predecessori” ci tiene ogni volta a precisare il presidente della Giunta attuale che ora potrà spiegare ai cittadini come mai ha pensato di contrarre un mutuo di 40milioni di euro. Ma non è finita qui. Questo governo regionale considera i consiglieri regionali dei semplici yes man. Infatti si chiede agli eletti di votare l’autorizzazione di un mutuo di 40 milioni che peserà nelle tasche e sulle tasse dei molisani già stremati, ma dovrà essere la sola Giunta regionale a decidere cosa farci con quei soldi. Motivo per cui ho presentato un sub emendamento che faccia riappropriare il Consiglio almeno del diritto di decidere il piano di investimenti a cui questi fondi dovrebbero essere indirizzati.