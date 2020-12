Bilancio, Primiani: “La Regione Molise sull’orlo del tracollo”

“La gestione dei conti pubblici da parte di questa giunta regionale – ha dichiarato Angelo Primiani, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle – è a mio avviso imbarazzante. Oggi votiamo, con l’ormai consueto ritardo, gli atti più importanti che possano arrivare in Consiglio regionale: quelli relativi al bilancio, al rendiconto consuntivo. Ma non siamo i soli a bocciare l’azione amministrativa e contabile della giunta Toma. Una sonora bocciatura è venuta dalla Corte dei Conti, che col giudizio di parifica sul bilancio 2019 fa un lungo elenco di osservazioni. Ma anche dal collegio dei revisori, che ha espresso un parere sfavorevole a questo bilancio.I risultati di questa giunta sono addirittura peggiori di quelli ottenuti da chi l’ha preceduta. I debiti dell’ente sono infatti aumentati di ben 22 milioni, tra il 2018 e il 2019. Ed attualmente il disavanzo si attesta sui 533 milioni.Ma tra le tante osservazioni dei magistrati contabili ce n’è uno che mi colpisce particolarmente: l’immobilismo sulla gestione delle partecipate e degli enti che dovevano essere liquidati da anni. La Corte sottolinea le “non realizzate azioni di razionalizzazione e dismissioni annunciate ormai da anni che sono immotivatamente omesse”.Come a dire: le chiacchiere stanno a zero, le promesse sono state tante, ma i fatti dove sono?Il MoVimento 5 Stelle non può avallare la faciloneria con la quale la Regione gestisce la sua contabilità, l’inattendibilità dei numeri, l’immobilismo di fronte agli annosi problemi.Dovremmo parlare di fondi straordinari per gestire questo periodo orribile per tutti i molisani, invece siamo bloccati su atti arrivati in ritardo e, a quanto pare, inefficienti.”