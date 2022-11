Bilancio Partecipativo, vince il progetto “Cucito ad arte per voi” di Liberaluna Onlus

L’iniziativa dell’associazione contro la violenza sulle donne, che beneficerà dei 35mila euro del Comune di Campobasso, ha ottenuto 186 preferenze dai cittadini superando “Passeggiare nel verde con i nostri nonni” della casa di riposo “Pistilli” (178) e “Santo Stefano per tutti”, a firma dell’associazione omonima (154)

Sarà il progetto “Cucito ad arte per voi”, presentato dall’associazione Liberaluna Onlus, a beneficiare del finanziamento di 35mila euro stanziato dal Comune di Campobasso nell’ambito del bilancio Partecipativo. L’iniziativa è stata la più votata, sulle 8 pervenute a Palazzo San Giorgio, con 186 preferenze dai cittadini residenti, dai 16 anni in su, e si è piazzata davanti a “Passeggiare nel verde con i nostri nonni” della casa di riposo “Pistilli” che ha ottenuto 178 voti e a “Santo Stefano per tutti”, a firma dell’associazione omonima, ferma a 154. In totale i voti espressi sono stati 873 voti, con 7 schede nulle e una bianca.

La proclamazione del risultato è avvenuta nella sala consiliare del Comune per voce del sindaco, Roberto Gravina, e alla presenza dell’assessore al Bilancio, Giuseppina Panichella e della presidente della commissione consiliare competente, Giuseppina Di Iorio. Presenti in Aula anche la presidente dell’associazione Liberaluna Onlus, Mariagrazia La Selva, e alcune socie che, al settimo cielo dalla gioia, hanno ringraziato tutti per il risultato ottenuto.