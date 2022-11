Bilancio partecipativo del Comune di Campobasso, pronto lo spoglio dei risultati delle votazioni

Si sono concluse sabato 5 novembre le votazioni degli otto progetti presentati nell’Ambito del Bilancio Partecipato 2022 del Comune di Campobasso.

La votazione dei progetti, aperta a tutti i cittadini residenti a Campobasso che hanno compiuto i sedici anni di età, è partita lunedì 31 ottobre ed è proseguita, come detto, fino a sabato 5 novembre. Si poteva votare solo uno degli otto progetti presentatati all’attenzione dell’Amministrazione e della comunità e per votare era necessario portare con sé carta d’identità e tessera sanitaria. Al termine della settimana dedicata alle votazioni, sono stati ben 873 i voti espressi e raccolti nella sede dell’InfoPoint turistico, in Piazza Vittorio Emanuele II n. 27.

Lo spoglio per sapere quale dei progetti presentati ha ottenuto più voti e potrà così essere destinatario della somma di 35000 euro messa a disposizione dal Comune di Campobasso, sarà svolto martedì 8 novembre 2022, dalle ore 9.00, nella Sala Consiliare di Palazzo San Giorgio e sarà aperto a tutti.