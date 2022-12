Bilancio e piano delle opere pubbliche: ultimo consiglio comunale a Termoli

Si terrà il prossimo 29 alle 17.30 in prima convocazione e il giorno dopo alle 18.30 in seconda convocazione l’ultimo consiglio comunale di Termoli. Tra i punti all’ordine del giorno la variazione di urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024; l’aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; il rinnovo dell’accordo convenzionale consortile per la gestione della centrale unica di committenza; l’approvazione dell’elenco annuale, per il 2023, dei lavori e il programma triennale delle opere pubbliche (2023-2025); il riconoscimento di diversi debiti fuori bilancio e, infine, verrà discusso l’ordine del giorno relativo al sostegno e all’adesione alle iniziative di Coldiretti contro il cibo sintetico.