Bilancio, 5 emendamenti «per aiutare famiglie e imprese in crisi da Covid»

La proposta presentata dai consiglieri di minoranza del centrosinistra al Comune di Termoli. «Sono tutti ammissibili. La speranza è che non vengano bocciati»

Cinque emendamenti al bilancio destinati ad aiutare la popolazione e le imprese «che stanno soffrendo più di tutti l’emergenza legata al Covid». E’ questa la proposta presentata dalla minoranza di centrosinistra al bilancio di previsione 2020 del Comune di Termoli. Sotto la lente le tante difficoltà legate all’emergenza Coronavirus «che stanno costringendo decine di imprese e famiglie a fare i conti con una crisi economica senza precedenti», hanno affermato i consiglieri del Pd Angelo Sbrocca, Oscar Scurti, Manuela Vigilante e Andrea Casolino riuniti in videoconferenza dato il momento delicato e il conseguente e necessario distanziamento sociale. «Ieri abbiamo assistito all’atto simbolico della riconsegna delle chiavi da parte dei ristoratori – ha affermato Sbrocca – e non può passare inosservato quanto a Termoli ci siano delle imprese che stanno soffrendo. Ognuno deve fare la sua parte, lo Stato, la Regione ma anche il Comune ed è per questo che presenteremo questi emendamenti che sono da riferirsi all’emergenza Covid per le famiglie, le imprese e le fasce più deboli». E Sbrocca dal canto suo non poteva non lanciare una stoccata all’amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco Roberti. «Sono tutti emendamenti ammissibili perché c’è una norma all’interno del Decreto Cura Italia che consente questi trasferimenti tra voci che altrimenti non sarebbe possibile e sono ammissibili anche ai sensi dell’articolo 29 del regolamento di contabilità e del testo unico». Sotto la lente sono andati a finire diversi aspetti della vita cittadina: dallo sport, alle famiglie bisognose, passando per la decurtazione delle indennità e lo spostamento di fondi destinati al piano triennale delle opere pubbliche in altri settori. «Questi emendamenti – ha affermato il consigliere Casolino – vogliono essere un contributo pacato ed educato e nascono per essere attuati in collaborazione con la maggioranza».

In particolare per quello che riguarda lo sport «ci siamo accorti che non erano state previste delle risorse per il settore. Noi faremo richiesta all’amministrazione di andare a rimpinguare i capitoli dello sport per sostenere le varie associazioni cittadine».

Il secondo emendamento «richiede una decurtazione del 40% delle somme destinate al pagamento dei gettoni di presenza dei consiglieri e del presidente del consiglio comunale per tutto il 2020 per un ammontare di 60mila euro da destinare al programma relativo all’intervento nei confronti delle famiglie bisognose. Assieme a questo – ha affermato Manuela Vigilante – andremo anche a presentare una mozione al sindaco e alla Giunta di operare una decurtazione anche delle loro indennità per acquistare i dispositivi di protezione individuali».

Nel terzo emendamento, invece, il centrosinistra chiede di destinare gli 80mila euro messi in bilancio per l’assunzione di nuovo personale come forma di aiuti economici per le famiglie in difficoltà, come fondo di sostegno dei canoni di locazione. «Non siamo contro le assunzioni – ha proseguito Scurti – ma l’amministrazione in questo momento non ha previsto che c’è una emergenza ed è quella di aiutare le famiglie in difficoltà».

E ancora altri due emendamenti che guardano il settore delle opere pubbliche. Sotto la lente ci vanno a finire i 300mila euro per il rifacimento di via Saba e via Ungaretti nella zona di Contrada Colle della Torre «che abbiamo pensato – ha affermato Sbrocca – possano essere spostati in una diversa annualità e destinare quei fondi alle impellenze delle piccole imprese che stanno soffrendo tantissimo. Non vogliamo creare dei nuovi poveri e proprio per questo motivo le imprese devono poter continuare la loro attività con un piccolo contributo da parte del Comune che non abbiamo indicato perché sarà l’amministrazione a scegliere i tempi per effettuare i bandi per queste attività di impresa».

In ultimo un emendamento su via Mar Mediterraneo «dove chiediamo che la scelta del Comune sia quella della richiesta in via monetaria degli oneri di urbanizzazione che ammontano a circa 378mila euro per destinarle alle imprese turistiche e a quelle legate alla ristorazione che hanno avuto un blocco. La speranza».