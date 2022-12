Biglietti finiti in un’ora per il concerto isernino di Fiorella Mannoia, Noemi e Paola Turci

Sold Out in un’ora per il concerto di Fiorella Mannoia, Noemi e Paola Turci a Isernia: il 9 dicembre all’Auditorium Unità d’Italia. Si chiama Concerto per Volti di Donna e vedrà le tre grandi artiste accompagnate dal soprano Vittoriana de Amicis con l’Orchestra Saverio Mercadante diretta dal Maestro Leonardo De Amicis, che accompagnerà il pubblico nelle melodie immortali legate alla figura di donne leggendarie, da Butterfly a Turandot, a Mimì. Non mancheranno i grandi classici della canzone leggera, sia italiana che internazionale, dedicate alla figura femminile. ‘Quello che le donne non dicono’, ‘Sally’, ‘Le notti di maggio’, ‘Sono Solo parole’, ‘L’amore si odia’, ‘Ti amo non lo so dire’, ‘Sai che è un attimo’: brani conosciutissimi tratte dai repertori delle cantanti in scena, ma anche cover di altre grandi interpreti.