BiG Academy: quando la formazione è “dall’impresa per l’impresa”

L’evento eccezionale della pandemia ci ha reso per molti aspetti vulnerabili ma ha anche portato nuove forme di consapevolezza. Abbiamo presto capito tutti che la strategia difensiva non poteva che essere collettiva e globale. E’ così: ci sono battaglie che si vincono solo insieme e lo sanno bene anche le cinque aziende internazionali operanti in Toscana (Baker Hughes, El.En Group, KME, Leonardo, Thales) che nel 2020 hanno scelto di fondare un’associazione (ACSI – Associazione per la Cultura e lo Sviluppo Industriale) insieme all’Università di Firenze con l’obiettivo di adottare un approccio sistemico alle sfide della competitività.

Da ACSI è nata poi BiG Academy – Business Innovation Growth, un percorso di Alta Formazione dedicato alle aziende ed ai professionisti che desiderano potenziare il proprio network e le proprie competenze manageriali, grazie al contributo offerto dall’industria e dal mondo accademico.

Dall’impresa per l’impresa

Lo slogan “dall’impresa per l’impresa” è quello che meglio racconta l’approccio e la visione che sono alla base di BiG Academy: mantenere proficui i rapporti tra la grande industria (i partner di BiG) e il tessuto delle aziende (a partire da quelle che fanno parte delle rispettive filiere), quindi potenziare il livello delle competenze in modo da “parlare tutti la stessa lingua”, riuscire a fare sistema e, insieme, tenere alta la competitività del comparto industriale. Un tema, quello della rete, che si rivela strategico per tutto il Paese dove la stragrande maggioranza delle imprese è di piccola dimensione e dove il rischio sempre in agguato è quello della frammentazione (vedi fig.1)

Il metodo d’insegnamento

Per mettere a terra questo approccio è stato adottato un metodo didattico innovativo e unico nel suo genere in Italia, che prevede che ogni modulo sia progettato e portato in classe da un team “doppio” di docenti: un professore dell’Università di Firenze insieme a un manager della grande industria. Quest’ultimo, sulla base della propria esperienza, porta in classe le best practice aziendali e molti esempi pratici che trovano profondità e ampiezza nei modelli teorici presentati dai docenti universitari.

Inaugurata lo scorso gennaio, la prima edizione del Corso BiG Academy ha visto la partecipazione di 23 manager di 19 imprese diverse, operanti nelle supply chain di riferimento.

Il Corso di Alta Formazione si svolge nel weekend (venerdì pomeriggio e sabato mattina) e si articola in oltre 200 ore di lezione suddivise in 6 macroaree tematiche:

Sviluppo del business e internazionalizzazione Dinamica finanziaria e controllo di gestione Operations Transizione energetica e digitalizzazione Leadership e sviluppo organizzativo Governance e crescita aziendale

L’obiettivo è quello di fornire ai giovani manager un bagaglio interdisciplinare di conoscenze teoriche e pratiche che permetta loro di muoversi con disinvoltura attraverso le diverse sfide e questioni che oggi interrogano le imprese.

Non si tratta dunque di una formazione verticale e specialistica ma di una preparazione che punta a rafforzare le competenze trasversali e soft.

Il toolkit per il manager del futuro

Oggi un bravo manager deve possedere un toolkit di strumenti tecnici ma soprattutto capacità relazionali. In un mondo in cui la produzione segue la logica del just in time diviene fondamentale sapersi interfacciare con il cliente, saper comunicare, saper trasmettere i concetti nel modo giusto. Oggi la qualità di un prodotto o servizio non è solo quella intrinseca nell’oggetto o nella prestazione ma anche come essa viene proposta al cliente, il “Customer Care”.

Inoltre il manager deve saper essere un “cittadino globale”, consapevole che eventi anche geograficamente lontani hanno sempre e comunque un effetto sull’attività sua e dell’azienda, deve riuscire a capire ed anticipare i cambiamenti, innovare e proporre innovazione. Così come è importante lavorare per lo sviluppo delle persone: deve sapersi prendere cura delle relazioni e, nel caso di team leader, saper valorizzare i talenti e farli crescere.

Purtroppo ancora succede che persone e manager bravi non trovino adeguato spazio in azienda, a vantaggio di ruoli e posizioni che spesso riflettono esclusivamente la proprietà, soprattutto nelle realtà più piccole (vedi fig.2).

Attualmente si sono chiuse le iscrizioni per il Corso 2022 che prenderà avvio a gennaio (tutte le informazioni si trovano su www.bigacademy.it) mentre proseguono anche le iniziative e le attività di promozione culturale ideate da ACSI (tra queste, ogni mese, i talk in live streaming che possono seguire tutti collegandosi ai profili social di BiG Academy).

Quella di ACSI è una community aperta: in questo anno tre nuove imprese con sede in Toscana sono entrate a far parte dell’associazione al fianco delle cinque fondatrici. L’intento è quello di sviluppare un modello di knowledge sharing che sia replicabile anche in altri territori e ovunque esista la necessità e la volontà di rafforzare il tessuto imprenditoriale di un determinato contesto o settore.

Paolo Ruggeri