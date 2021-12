Biferno “osservato speciale” (VIDEO)

Lavori per la messa in sicurezza degli argini in territorio di Castellino

Evitare le conseguenze di possibili esondazioni del fiume Biferno, in queste ore ruspe in azione in contrada Giardini che ricade nel comprensorio del comune di Castellino che ha commissionato l’intervento resosi necessario anche in considerazione di quello che è accaduto tre settimane fa quando la portata dell’acqua arrivò a rompere una parte degli argini del fiume fino a compromettere attività commerciali. Il tempo clemente di questi giorni permette di eseguire i lavori in condizioni ottimali.