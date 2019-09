Biferno invaso dalla schiuma bianca, la protesta dei pescatori

Cittadini indignati: «Mai visto questo squallore»

Non è la prima volta che alla nostra redazione arrivano lamentale e proteste. Il Biferno è inquinato e in questo periodo la situazione sta peggiorando giorno dopo giorno. A lanciare il grido d’allarme questa volta sono i pescatori della zona.

«Eccome come si presenta il nostro amato fiume – scrive Mario Machera – inquinato con schiuma bianca e un tanfo insopportabile. La Regione aumenta il costo della licenza per la pesca sportiva senza prestare attenzione al benessere primario delle nostre acque, da tempo inquinate. Sono 30 anni che vado a pesca sul Biferno – ha concluso Mario – e non ho mai visto questo squallore».