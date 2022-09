Bifernina, lavori di consolidamento sulla diga del Liscione: tornano i semafori

Tornano i semafori sulla Bifernina e sulla Diga del Liscione. Dopo la pausa estiva che aveva visto l’eliminazione delle restrizioni di carreggiata per consentire un flusso più veloce delle auto, sono iniziati da qualche giorno e andranno avanti fino al prossimo 10 febbraio 2023.

I nuovi semafori sono stati apposti sul viadotto Molise I, poco prima del bivio per Acquaviva Collecroce in direzione nord dal km 60+500 al km 60+800 nord. 101/2022 dove è stato istituito anche il senso unico alternato, il divieto di sorpasso e la limitazione di velocità a 50 km/h.

Una decisione che si è resa necessaria per effettuare i lavori di adeguamento delle barriere, consolidamento e impermeabilizzazione degli impalcati, realizzazione di un sistema di raccolta dei liquami sul viadotto Molise I. Non è la prima volta che in quel tratto di Bifernina vengono installati dei semafori con conseguente rallentamento della circolazione.