Bifernina impraticabile. I campobassani: “Più comodo andare a Vasto” (IL SONDAGGIO)

Sette semafori, Bifernina impraticabile. I campobassani scelgono Vasto per i week-end al mare. Quanto è penalizzato il turismo molisano? Molto penalizzato: è impensabile fare più di un'ora di macchina per arrivare sulla costa

Prima o poi i semafori saranno eliminati e si potrà tornare a percorrerla normalmente. Bisogna avere pazienza Vota

Sta diventando il leit motiv dell’estate 2021: i campobassani preferiscono le coste di Vasto e San Salvo per le giornate di mare mordi e fuggi. No, non perché Termoli non sia all’altezza delle aspettative. Ma per un solo e “insormontabile” problema: “paradossalmente è più comodo arrivare a Vasto che non bypassare i 7 semafori sulla Bifernina e raggiungere Termoli”. Il problema dei problemi per questo inizio di estate risultano essere, ancora una volta, i collegamenti impossibili tra la costa e il capoluogo. Come raccontato con un video reportage di qualche settimana fa (quando l’estate era ancora lontana dall’arrivare – QUI IL SERVIZIO) la Bifernina attualmente è “costellata” di semafori: sette quelli presenti nel tratto di strada tra Campobasso e Termoli. E come ci racconta un automobilista tra il serio e il faceto “una leggenda metropolitana racconta che se ne becchi uno rosso li becchi tutti rossi. Scherzi a parte scendere a Termoli sta diventando una vera e propria odissea se pensiamo che con appena un’ora di macchina si è arrivati a Vasto passando per la Trignina”. Risvolto della medaglia in questa fuga lontano dalle prime code da “bollino nero” è che, ovviamente il traffico è aumentato sia lungo la Trignina che sul raccordo che poi ricollega alla Statale 16 e porta a Vasto.

Il risvolto della medaglia ancora peggiore, però, riguarda il turismo. Se è vero come è vero che Termoli in questo periodo inizia ad essere affollata di turisti che vengono da fuori il Molise (QUI L’INTERVISTA AI TURISTI PROVENIENTI DAL VENETO), è altrettanto vero che, come raccontato anche dagli operatori del settore, la costa molisana in questo periodo che anticipa il clou delle vacanze estive è molto gettonata proprio dal turismo mordi e fuggi della zona di Campobasso e del beneventano. Ovvio che con la Bifernina impraticabile il turista cerca altri ‘porti’ più facili da raggiungere.

Se poi aggiungiamo il rischio dei frontali per i semafori che smettono di funzionare (QUI LA TESTIMONIANZA DI UN AUTOMOBILISTA) ecco che la speranza dei molisani è che quei semafori possano ‘sparire’ nel più breve tempo possibile. Il termine ultimo, stando a quanto affermato dall’Anas, dovrebbe essere il 14 luglio. La speranza è che possano essere eliminati già con qualche giorno di anticipo.