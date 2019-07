Bifernina, da lunedì 8 al via lavori di manutenzione sul ponte

Anas (Gruppo FS Italiane) in una nota comunica che da lunedì 8 luglio saranno eseguiti degli interventi di manutenzione lungo la strada statale 647 ‘Fondo Valle Biferno’, in provincia di Campobasso.

I lavori riguarderanno la manutenzione del ponte e la sostituzione delle barriere metalliche dalla spalla lato Termoli alla pila n. 112 del Viadotto Molise I. L’appalto in esecuzione è il primo di tanti stralci che verranno fatti in sequenza sul viadotto spostandosi lungo le campate.

Nel dettaglio, a partire dalle ore 9 di lunedì e fino alle ore 18 del 15 settembre, sarà in vigore il restringimento della carreggiata destra dal km 55,800 al km 60,670 su Viadotto Molise I (dalla spalla lato Termoli alla pila n. 112).

Inoltre, a partire dal 16 settembre e fino alle ore 18 del 31 dicembre 2019, sarà in vigore il restringimento della carreggiata destra e un senso unico alternato dal km 55,800 al km 60,670.