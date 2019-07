Bifernina. Avverte un malore al volante, tampona un’auto e muore

Personale del 118 e i Carabinieri hanno da poco (ore 17.15 di oggi, mercoledì 10 luglio) operato un intervento delicato sulla fondovalle Bifernina al chilometro 28,500, in territorio di Montagano, che purtroppo ha avuto un esito infausto. Un uomo di 61 anni, a bordo di una Golf, ha avvertito un malore e ha tamponato l’auto che lo precedeva. Nonostante i tempestivi soccorsi l’uomo è deceduto durante il trasporto in ospedale. La vittima è residente in provincia di Benevento, a Castelpagano. Per permettere i rilevi dei Carabinieri per ora si procede a senso unico alternato. Sul posto personale Anas.