Bifernina a “singhiozzo” e operai in ritardo, la denuncia della Uilm

Torna a sollevare l’attenzione sulla situazione degli operai che tutti i giorni si recano a lavoro nella zona industriale di Termoli provenendo da Campobasso il segretario regionale della Uilm, Francesco Guida. Sotto la lente la nuova viabilità sulla Bifernina che prevede numerose interruzioni e che comporta l’arrivo a lavoro in ritardo. ” Facciamo nostre le preoccupazioni degli operai che quotidianamente si recano al lavoro nella zona industriale di Termoli, provenendo da Campobasso. Come segnalato da tanti pendolari, la nuova viabilità che vede numerose interruzioni genera l’arrivo in ritardo all’interno delle fabbriche, con conseguente decurtazione di denaro dalle buste paga degli incolpevoli lavoratori. Leggiamo dell’impegno degli Assessori Pallante e Niro, direttamente coinvolti nella materia, e come UIL confederale e Uilm abbiamo interessato anche il Presidente Toma. Comprendiamo le difficoltà nel trovare una quadra in una situazione di questo tipo, ma non possiamo ammettere che a pagarne, letteralmente le conseguenze siano i lavoratori, ancora una volta, dopo l’aumento recente degli abbonamenti a loro carico di circa il 40%. Auspichiamo in una immediata soluzione, che pare essere risolvibile attraverso l’anticipazione della partenza dell’autobus delle ore 06.30. Ci confermano dalla regione che si stanno predisponendo gli atti necessari alla soluzione proposta”.