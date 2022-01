Bidoni abbandonati e discarica a cielo aperto vicino al parco giochi di via XXIV maggio

Una discarica a cielo aperto a pochi passi dal parco giochi di via XXIV maggio. E’ quanto ci ha segnalato un nostro lettore che risiede in quella strada e con tanto di documentazione fotografica con la speranza che di questo spettacolo indecoroso prendano atto le istituzioni competenti e intervengano di conseguenza. Si tratta, in particolare, “di vari bidoni abbandonati da parte di gente che non vive più li – ci ha scritto il cittadino residente che, in precedenza, si è anche rivolto senza esito ai rappresentanti istituzionali – e dovevano essere ritirati. Chiunque passa di lì, abbandona qualche cosa”. Tutto ciò in barba al rispetto di chi vive in via XXIV maggio ma, più in generale, del senso civico minimo che ogni buon cittadino dovrebbe avere.