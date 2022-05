Bicincittà, ritorno in grande stile domenica 15 dopo 2 anni assenza ‘causa Covid’

La manifestazione a Campobasso dalle 9 alle 20. Un appuntamento dedicato alle famiglie per riappropriarsi di spazi urbani invasi dalle automobili

Dopo l’assenza ‘giustificata’ causa pandemia, torna anche l’appuntamento con Bicincittà. Quest’anno, per l’edizione 2022 che ha il sapore di un ritorno alla normalità, la data scelta a Campobasso è domenica 15 maggio dalle 9 alle 20.

Bicincittà è mobilità alternativa, cultura urbana ed educazione ambientale, un appuntamento che vuole offrire ai cittadini l’opportunità di vivere una giornata diversa, all’insegna dello sport, del vivere sano e della mobilità sostenibile.

E’ una manifestazione rivolta alle famiglie con l’obiettivo di coinvolgere l’intero nucleo familiare, dai bambini agli anziani, offrendo la possibilità di riappropriarsi di spazi urbani quotidianamente invasi dalle automobili, di vivere una giornata diversa.

Attraverso Bicincittà vogliamo rimettere in gioco l’uomo – scrivono gli organizzatori – con le sue capacità di relazione, anche attraverso il corpo, con la sua fisiologia, con la sua energia perché torni ad essere l’indicatore di riferimento della qualità della vita delle nostre città.

Una festa per le nostre città e per la qualità della vita

A Bicincittà si partecipa per vari motivi: ognuno dei tanti pedalatori ha il suo, altrimenti che sport per tutti, a misura di ognuno, sarebbe?

A Bicincittà si partecipa sempre con il cuore e con la testa, oltre che con il sorriso.

Si partecipa con il cuore, perché ognuno è spinto dalla passione, più spesso dalle passioni: quella per la bicicletta con la sua storia, quella per lo stare insieme e comunicare, con la famiglia, gli amici, le nuove conoscenze che la bici favorisce; quella per le nostre città, per le loro bellezze e per le sventure urbanistiche che subiscono e che vogliamo combattere; quella per il tempo, risorsa non rinnovabile, che la fretta ci sottrae; quella per la solidarietà, cui la manifestazione è legata fin dal suo inizio.

A Bicincittà si partecipa inoltre con la testa, perché ognuno è spinto dalle proprie sensibilità: quella per l’ambiente, l’aria, l’acqua, su cui la bici ci aiuta a riflettere; quella per città vivibili, a misura d’uomo e di bicicletta; quella che suggerisce il pedalare insieme in tante città, anche se lontani e diversi; quella per il linguaggio universale dello sport, che quelle differenze esalta, ma unisce.

Queste e tante altre passioni e sensibilità la Uisp sa cogliere, valorizzare e promuovere, offrendo suggestioni e proposte concrete: come Bicincittà, appunto. Se ormai da molti anni migliaia di persone partecipano a una manifestazione, che ogni volta aggiorna i propri obiettivi, ci sarà una ragione. Se lo scopo della vita è raggiungere la felicità, ci si può andare solo vicino, per brevi attimi, e perché non pedalando insieme? Insomma, si partecipa a Bicincittà perché è una festa, intelligente…