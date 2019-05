Bicincittà, evento rinviato causa maltempo

CAMPOBASSO

Oggi, domenica 12 maggio, avrebbe dovuto tenersi la decima edizione di “Bicincittà”. Tuttavia, quest’anno un maggio poco clemente dal punto di vista meteorologico ha spinto gli organizzatori a rinviare l’evento a data da destinarsi. La manifestazione, organizzata a Campobasso dalla Malatesta Associati ma che si svolge in contemporanea in 60 comuni in Italia su iniziativa dell’Uisp, consiste in un giro della città in sella alle due ruote che attira sempre tantissimi appassionati provenienti anche da fuori. Non solo una “biciclettata” non competitiva aperta a tutti, ma un’iniziativa che mira a denunciare «il totale abbandono del sistema di mobilità cittadino – spiega l’Associazione – dove nessuna iniziativa di miglioramento è stata messa in atto dalla nostra amministrazione. Ormai viviamo in una città inquinata dalle emissioni degli autoveicoli ed invasa dalle automobili con conseguenze importanti sulla salute pubblica. Il nostro auspicio è che la nuova amministrazione che si insedierà nel mese di maggio, metta al centro della propria attività amministrativa un nuovo sistema di mobilità per la nostra città».